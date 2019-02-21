محامي غصن: موكّلي ضحية مؤامرة

المصدر: طوكيو - د ب أ

قال المحامي الجديد لرئيس «نيسان موتور» السابق، والمسجون حالياً باليابان كارلوس غصن، في مستهل حملة للدفاع عن غصن بطوكيو، إن موكله لم يرتكب الجرائم المتهم بها، وإن القبض عليه هو نتيجة لمؤامرة في «نيسان».

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن المحامي جونيتشيرو هيروناكا، قوله إن مشكلات داخلية في «نيسان»، هي السبب وراء حبس غصن، وكان ينبغي على الشركة أن تعالج مشكلاتها بشكل داخلي، بدلاً من إيصالها إلى الادعاء. ولم يشر إلى أي من مسؤولي الشركة بالاسم.

جاءت تعليقات هيروناكا مماثلة لما قاله غصن، حيث أشار إلى أن خططه لعمل اندماج بين نيسان وشريكتها الفرنسية «رينو إس.إيه»، دفعت البعض في «نيسان»، إلى الرغبة في إبعاده عن المشهد.