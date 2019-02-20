«هوندا» تنوي غلق مصنعها ببريطانيا

المصدر: لندن - رويترز

ذكرت «هوندا موتور» أنها ستغلق مصنعها الوحيد في بريطانيا في 2021، وهو قرار قالت شركة صناعة السيارات اليابانية إنه يرجع إلى تغيرات في السوق العالمية وليس له علاقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال تاكاهيرو هاتشيجو الرئيس التنفيذي لهوندا خلال مؤتمر صحافي في طوكيو إن الشركة ستوقف تصنيع طرازها سيفيك في مصنعها في تركيا بداية من 2021، لكنها تخطط لمواصلة أنشطتها في البلد. جاء الإعلان بعد يوم من تصريح عضو بالبرلمان البريطاني لرويترز بأن «هوندا» ستعلن إغلاق مصنعها في سويندون بجنوب إنجلترا مما سيؤدي لفقد 3500 وظيفة.