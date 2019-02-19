تغييرات إدارية مرتقبة في «رينو» و«نيسان» و«ميتسوبيشي»

المصدر: باريس - د ب أ

ذكرت صحيفة «لو إيكو» الفرنسية أن شركات «رينو» الفرنسية و«نيسان» و«ميتسوبيشي» اليابانيتين قد تشهد تغييرات في تشكيل مجالس إداراتها وفرق الإدارة العليا فيها، بعد الزيارة التي قام بها جان دومنيك سينار، رئيس مجلس إدارة «رينو» الجديد إلى اليابان الأسبوع الماضي.

يذكر أن الشركات الثلاث أعضاء في تحالف «رينو - نيسان - ميتسوبيشي» لصناعة السيارات، الذي تشكل في ظل قيادة الرئيس السابق كارلوس غصن الذي ألقت السلطات اليابانية القبض عليه في نوفمبر الماضي، بتهمة ارتكاب مخالفات مالية حيث تمت إقالته من مناصبه في الشركات الثلاث.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن أداء شركتي «رينو» و«نيسان» أقل من منافسيها في بعض المناطق الجغرافية من حيث المبيعات، كما أنهما متخلفتان عن الشركات المنافسة في مجال تطوير السيارات ذاتية القيادة. وأضافت الوكالة أن التغييرات الإدارية المرتقبة تستهدف طي صفحة الرئيس السابق للتحالف كارلوس غصن.