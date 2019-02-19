تراجع مبيعات السيارات بالصين

المصدر: شنغهاي - رويترز

ذكر اتحاد مصنعي السيارات في الصين أن مبيعات السيارات تراجعت في يناير 15.8%، مقارنة بها قبل عام، لتهبط للشهر السابع على التوالي.

وقال الاتحاد في بيان: إن المبيعات نزلت إلى 2.37 مليون سيارة الشهر الماضي. يأتي ذلك في أعقاب هبوط 13% في ديسمبر و14% في نوفمبر. وتعاني الصين من تباطؤ اقتصادي، إلى جانب تبعات الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة مما ساهم في انكماش سوق السيارات للمرة الأولى في ما يزيد على عقدين.

وتحاول بكين إقناع المستهلكين بزيادة الإنفاق وتعهدت بدعم مبيعات بعص السيارات في الريف ومشتريات السيارات العاملة بمصادر الطاقة الجديدة.