«فاو فولكسفاغن» تستدعي سيارات معيبة

المصدر: بكين - د ب أ

أعلنت شركة «فاو فولكسفاغن» المحدودة للسيارات، عن استدعاء 13 سيارة هجينة مستوردة من طراز «أودي إيه 6»، على خلفية أجزاء معيبة في تكييف الهواء، حسبما ذكرت مصلحة الدولة لتنظيم السوق الصيني.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، أمس الأحد، عن مصلحة الدولة لتنظيم السوق، قولها في بيان، إن الاستدعاء يشمل 13 سيارة هجينة مستوردة من طراز «أودي إيه 6»، أنتجت خلال الفترة بين الثاني من يوليو و17 سبتمبر 2014.

وأوضح البيان أن وحدات التدفئة المعيبة في مكيفات الهواء لهذه السيارات، قد تشكل مخاطر على السلامة.

ووعدت شركة «فاو فولكسفاغن» بإصلاح أو استبدال الأجزاء المعيبة في السيارات المستدعاة مجاناً، لضمان السلامة. وتعد «فاو فولكسفاغن»، الواقعة في منطقة جيلين، مشروعاً مشتركاً بين مجموعة «فاو» الصينية لصناعة السيارات، ومجموعة «فولكسفاغن» الألمانية.