تراجع الطلب على السيارات الجديدة في أوروبا

المصدر: برلين - د ب أ

كشفت بيانات اقتصادية أمس عن تراجع مبيعات السيارات الجديدة بالاتحاد الأوروبي في يناير الماضي بنسبة سنوية تبلغ 6ر4%. وذكرت رابطة مصنعي السيارات في أوروبا أن الطلب على السيارات الجديدة تراجع في مختلف أنحاء الاتحاد، وأن إسبانيا شهدت أكبر معدل انخفاض، بنسبة 8%، تليها إيطاليا بـ7.5%.

وسجلت كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا معدلات انخفاض بنسب أكثر تواضعاً، حيث قلت في الدول الثلاث عن نسبة 2%. وبشكل إجمالي، بلغ عدد السيارات الجديدة التي تم تسجيلها في الاتحاد الأوروبي خلال يناير 1.2 مليون سيارة.

وخلال العام الماضي المنتهي في يناير، بلغت حصة شركة فولكسفاغن الألمانية المتصدرة 24.2% من إجمالي حجم المبيعات.