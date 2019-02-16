«أوبو» تطلق نسخة خارقة من هاتفها «فايند إكس» بتوقيع «لامبورغيني»

المصدر: دبي ـ البيان

وقعت شركة «أوبو» شراكة مع شركة السيارات الإيطالية «لامبورغيني» لتصميم خاص وخارق من هاتفها الرائد «أوبو فايند إكس»، وسيتم طرحه مقابل 1700 يورو أي حوالي 2000 دولار.

وقد أثمرت الشراكة عن إطلاق هاتف «أوبو فايند إكس أوتو موبيل لامبورغيني»، الذي بالرغم من طول اسمه يعتبر أول هاتف يقدّم تقنية الشحن السريع التي تتيح شحن بطارية الهاتف بالكامل في غضون 35 دقيقة فقط، لتكون بذلك التقنية الأسرع من نوعها في هاتف ذكي على الإطلاق في العالم.

وتجّلت هذه الشراكة مجدداً على أرض الواقع خلال سباقات «لامبورغيني سوبر تروفيو الشرق الأوسط»، الذي انطلقت مؤخراً من حلبة «دبي أوتودروم» لتنتقل إلى جزيرة ياس في أبوظبي على مدار الأيام الممتدة من 21 حتى 23 فبراير. وللمرة الأولى، حيث سيتأهل الفائزون للمنافسة في النهائيات العالمية التي ستستضيفها مدينة خيريز دي لا فرونتيرا الإسبانية من 24 إلى 27 أكتوبر، حيث دعت «أوبو» عشاق السباقات والشركاء ونخبة من المشاهير من المنطقة للاستمتاع مجاناً بمشاهدة السرعة الفائقة لشحن الهاتف خلال مسابقة «لامبورغيني سوبر تروفيو» مباشرة.

وتوفر تقنية الشحن السريع SuperVOOC كفاءة وقوة أعلى في شحن الهاتف، الأمر الذي يضفي مزيداً من الأمان في استخدام هواتف «أوبو» أثناء الشحن ويوفر سرعة فائقة في شحن الهاتف.