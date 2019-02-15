كورولا 2020 أكثر كفاءة

المصدر: واشنطن - د ب أ

أظهر تقرير صادر عن إدارة الحماية البيئية الأمريكية المعنية بتقييم كفاءة استهلاك السيارات أن الجيل الجديد من «تويوتا كورولا» 2020 بنسختيها التقليدية والهجين حقق قفزة في كفاءة استهلاك الوقود حيث سيكون استهلاك السيارة «تويوتا كورولا» الهجين نسخة 2020 للوقود 53 ميلاً لكل جالون داخل المدن و52 ميلاً لكل جالون على الطرق السريعة.

وسيتم تزويد «تويوتا كورولا» الهجين بنفس نظام المحرك الموجود في «تويوتا بريوس» الهجين الشهيرة وهو المحرك «أتكينسون» سعة 1.8 لتر إلى جانب محركين كهربائيين. في الوقت نفسه فإن الجيل الجديد من «كورولا» التقليدية حققت تقدماً كبيراً في كفاءة الاستهلاك من خلال فئات المحركات المختلفة التي تعمل بها ».