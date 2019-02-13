أزمة غصن تلقي بظلالها على توقعات «نيسان» للأرباح

المصدر: طوكيو - د ب أ

خفضت «نيسان موتور» من توقعاتها بالنسبة للأرباح التشغيلية للعام المالي الحالي من 540 مليار ين إلى 450 مليار ين (4.1 مليارات دولار)، وذلك في ظل فضيحة المخالفات المالية المتورط فيها رئيس الشركة السابق كارلوس غصن.

كما خفضت «نيسان» من توقعاتها بالنسبة لصافي الأرباح إلى 410 مليارات ين للعام الذي ينتهي في 31 مارس المقبل، مقارنة بالتوقعات السابقة التي أطلقتها في نوفمبر الماضي بأن تبلغ الأرباح 500 مليار ين. كما عدلت الشركة من توقعات المبيعات من 12 تريليونا إلى 11.6 تريليون ين.

وسجلت «نيسان» في نتائجها الفصلية الأولى منذ إلقاء القبض على غصن والمسؤول التنفيذي الآخر جريج كيلي في نوفمبر الماضي على خلفية تزوير تقارير مالية، صافي أرباح بقيمة 70.4 مليار ين خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر الماضيين، بانخفاض 76.7 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت الأرباح التشغيلية للشركة 25.4% لتسجل 103.3 مليارات ين، كما ارتفعت المبيعات 5.9 % لتصل إلى 3.05 تريليونات ين.