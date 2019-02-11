«بيجو» تفتتح متجراً في أبوظبي يعرض تاريخها

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتحت شركة «بيجو» بالشراكة مع وكيلها الحصري في أبوظبي «عمير بن يوسف وأولاده» أمس أول متجر بمفهوم Concept Store في ياس مول بحضور مسؤولين في مجموعة عمير بن يوسف وكبار الشخصيات. ويقدم المتجر تجربة عصرية هي الأولى من نوعها للصانع الفرنسي «بيجو» في المنطقة وتعرض من خلالها تاريخها في صناعة السيارات.

وقال سمير شرفان، نائب الرئيس الأول للمبيعات والتسويق لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «Groupe PSA»: «نشهد اليوم إنجازاً بارزاً آخر يُضاف إلى سجل بيجو الحافل في إطار سعيها إلى الاستفادة من تواجدها في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز مكانتها في المنطقة».

وتابع «إن هذا المتجر الحصري يدعم ريادة بيجو في مجالات الابتكار والتكنولوجيا في الإمارات وهو يمثّل تجربة فريدة من نوعها للبيع بالتجزئة ويضعها في متناول العملاء في دولة الإمارات ، في حين أن شراكتنا الاستراتيجية مع عمير بن يوسف وأولاده قد أسهمت في توطيد مكانة وتواجد بيجو على مدار 25 عاماً الماضية، وها نحن اليوم نضيف فصلاً جديداً إلى قصة نجاحنا التي تؤكد تميّز تلك العلامة التجارية».

من جهته، قال عبدالله بن عمير، الرئيس التنفيذي لمجموعة عمير بن يوسف: «نحن مسرورون جداً بافتتاح أول متجر رقمي يقوم على مفهوم Concept Store في منطقة الشرق الأوسط والذي سيكون بمثابة وجهة للزوار للاستمتاع بكل ما تقدمه بيجو.

فقد تم تجهيز المتجر بأحدث التسهيلات من أجل توفير تجربة تسوق ترقى إلى أعلى المستويات العالمية لعشاق بيجو. وسوف نستمر في الدفع إلى الأمام إلى أقصى الحدود وخوض تجارب مبتكرة تركز بالدرجة الأولى على العميل».