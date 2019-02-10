«فولكس فاغن» تسحب سيارات «لامبورغيني» معيبة من الصين

المصدر: بكين - د ب أ

أعلنت شركة «فولكس فاغن» بالصين عن سحب 48 سيارة «لامبورغيني» بسبب خزانات الوقود المعيبة، وفقاً لما ذكرته الهيئة الصينية المعنية بتنظيم السوق.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن عملية الاسترداد تشمل 32 سيارة «أفينتادور إس كوبيه» مصنعة في الفترة ما بين 10 يونيو 2017 و5 أبريل 2018، و16 سيارة «أفينتادور إس رودستر» صُنعت في الفترة ما بين 16 يناير 2018 و16 أبريل 2018، حسبما ذكرت مصلحة الدولة لتنظيم السوق في بيان.

وقد تشكل المركبات مخاطر على السلامة بسبب خزانات الوقود المعيبة، وفقاً للبيان. ووعد فرع شركة «فولكس فاغن» في الصين باستبدال خزانات الوقود المعيبة مجاناً لضمان السلامة.