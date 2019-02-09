«تسلا» تُعطل نظام القيادة الذاتية في أول تسليم لسيارات «موديل 3» بأوروبا

المصدر: دبي - الوكالات

بدأت شركة تسلا تسليم سيارتها السيدان «موديل 3» في أوروبا، ولكن العملاء الذين دفعوا مقابل الحصول على برنامج «أوتوبايلوت» الخاص بالشركة، لن يكونوا قادرين على استخدام الخاصية، وفقاً لتقرير لـ«لوس أنجلوس تايمز».

وأوضح التقرير أنه تم تعطيل نظام القيادة الذاتية بسبب انتظار «تسلا» الحصول على الموافقة من هيئة «آر دي دبليو» في هولندا. وأعلنت الشركة في يناير تلقيها موافقة على «موديل 3» ليتم بيعها في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، لكنّ متحدثاً باسم «آر دي دبليو» قال أمس: إن «أوتوبايلوت» لم يكن جزءاً من هذه الموافقة، على الرغم من أن الشركة تبيع «موديل إس» و«إكس» في أوروبا مع وجود «أوتوبايلوت» كخيار.