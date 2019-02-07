تباطؤ المبيعات يخفّض توقّعات أرباح «تويوتا» للعام

المصدر: طوكيو - د ب أ

عدّلت «تويوتا موتور» توقعات أرباحها للعام المالي الحالي انخفاضاً إلى 1.87 تريليون ين (17 مليار دولار) بدلاً من 2.3 تريليون ين، وفقاً لتوقعاتها في نوفمبر في ظل تباطؤ المبيعات في أمريكا الشمالية.

وأبقت على توقعاتها لأرباح التشغيل العام المالي الذي ينتهي31 مارس المقبل عند مستوى 2.4 تريليون ين، وعلى المبيعات عند مستوى 29.5 تريليون ين. وتتوقع «تويوتا» بيع 10.55 ملايين مركبة العام الحالي وليس 10.5 ملايين مركبة كما كانت تتوقع في نوفمبر. وتراجعت مبيعات مركبات «تويوتا» في أمريكا الشمالية 7.5 % سنوياً خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي إلى 680 ألف مركبة.