«فيات كرايسلر» تستدعي 882 ألف شاحنة صغيرة

المصدر: واشنطن - رويترز

كشفت فيات كرايسلر عن أنها ستستدعي 882 ألف شاحنة صغيرة حول العالم لمعالجة مشاكل في عجلة القيادة والدواسات.

وأشارت الشركة الإيطالية الأمريكية إلى أنها تستدعي نحو 660 ألف سيارة خدمة شاقة من طراز رام 2500 و3500 من إنتاج أعوام 2013 إلى 2017، بما يشمل 574 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب احتمال حدوث حالات يفقد فيها السائقون القدرة على توجيه عجلة القيادة.

أضافت أن لديها تقارير عن إصابة واحدة وثمانية حوادث قد تكون متعلقة بهذا الموضوع. كما تستدعي 222 ألف شاحنة من طراز (رام 1500) 2019 في أنحاء العالم لتأمين المكابح بصورة أفضل.