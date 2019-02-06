«الفطيم» توفر مزايا استثنائية مع بطاقة «مكافآت تويوتا»

المصدر: دبي - البيان

توفر «الفطيم تويوتا» للعملاء خلال شهر فبراير الجاري، فرصة مميزة لشراء سيارة تويوتا جديدة مع تأمين مجاني واسترداد مبلغ نقدي يصل حتى 10000 درهم، مع بطاقة مكافآت تويوتا التي تم طرحها في شهر يناير من هذا العام.

وتعتبر بطاقة مكافآت تويوتا، أول بطاقة مسبقة الدفع في قطاع السيارات بالمنطقة، ويمكن استخدامها في مراكز صيانة تويوتا وقائمة متنوعة من علامات الفطيم التجارية وغيرها من المحلات التجارية في دولة الإمارات.

كما سيكون بمقدور العملاء أيضاً الحصول على خصم بنسبة 25% على جميع قطع الغيار و20% على أجرة العمل، وخصم بنسبة 10% على مجموعة مختارة من الإكسسوارات، وكذلك 10% على نظام الترفيه للمقاعد الخلفية في طرز مختارة من تويوتا.

وقال سعود عباسي، مدير الإدارة العامة للفطيم تويوتا: نولي العملاء دائماً أولوية وعناية قصوى، ونعمل لتحقيق هدف يتمثل بتقديم عروض مميزة وأفضل تجربة امتلاك سيارة. إضافة إلى توفير قائمة واسعة من الصفقات المتميزة، وتعد بطاقة مكافآت تويوتا أسلوبنا الخاص في دعم ورعاية عملائنا وجعل امتلاك سيارة تويوتا تجربة مجزية أكثر.