«الماجد للسيارات» تطرح عرضاً استثنائياً لعملاء «كيا»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «الماجد للسيارات» عرضاً استثنائياً غير مسبوق لعملاء «كيا» بخصم 10000 درهم من سعر أي سيارة «كيا» موديل 2019 ولفترة محدودة فقط. ويمكن لعملاء «كيا» حتى 15 فبراير الحصول على صفقة مذهلة بخصم 10000 درهم على طرز «موهافي» و«سورينتو» و«سبورتاج» و«سول» و«كادينزا» موديل 2019، بالإضافة إلى صفقات قيّمة على أنواع السيارات الأخرى في صالات عرض «جمعة الماجد».

ومع هذا العرض المتاح لفترة محدودة، سيكلف شراء سيارة «سول» 49900 درهم فقط مقارنة بالسعر الاعتيادي البالغ 59900 درهم. وعلى نحو مماثل، يكلف شراء سيارة «كادينزا» أو «سورينتو» 79900 درهم، وتباع سيارة «سبورتاج» الجديدة كلياً بسعر 99900 درهم، والموديل الجديد لسيارة «موهافي» بسعر 94900 درهم.

تم تصميم جميع طرز «كيا» لضمان راحة وسلامة العملاء، وهي تضم العديد من المزايا الاستثنائية التي جعلت من «كيا» واحدةً من العلامات المفضّلة في الإمارات. ويمكن لعملاء «كيا» زيارة إحدى صالات عرض «الماجد للسيارات» للتعرف أكثر إلى هذه المزايا والاستفادة من عرض القيمة المضافة بخصم 10000 درهم من سعر سيارات «كيا» الجديدة.