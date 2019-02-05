«تسلا» تبدأ إنتاج سيارة رياضية جديدة 2020

المصدر: نيفادا - وكالات

كشف تقرير جديد أن شركة «تسلا» المصنعة للسيارات الكهربائية تستعد حالياً لبدء الإنتاج الضخم لسياراتها الكهربائية الرياضية الجديدة متعددة الأغراض Tesla Model Y، والتي سبق أن كشفت العديد من التسريبات عنها منذ العام 2015.

وأوضحت شركة «تسلا» في رسالة وجهتها إلى المساهمين أنها سوف تبدأ بالإنتاج الضخم للسيارة الجديدة بحلول نهاية العام المقبل، لكن الشركة لم تكشف حتى الآن عن النموذج الأولي الذي ستكون عليه السيارة الجديدة.

ومن المنتظر أن تبدأ شركة «تسلا» بإعداد المصانع الخاصة بها لإنتاج السيارة الجديدة خلال هذا العام، حيث أوضحت التقارير أنه من المرجح أن يتم تصنيع السيارة الجديدة في مصانع الشركة المتواجدة في ولاية نيفادا الأمريكية، حيث تتوقع شركة «تسلا» أن تحقق السيارة الجديدة مبيعات أعلى بكثير من تلك التي حققتها سيارة Tesla Model 3.

فيما يشير التقرير إلى أن السيارة الجديدة سوف تكون ذات تكلفة أقل من تكلفة إنتاج سيارة Tesla Model 3، حيث تشترك السيارتان في نفس المنصة، وتتشارك 75% من مكوناتها مع Tesla Model 3.

تجدر الإشارة إلى أن صناع السيارات التقليديين يخططون لضخ استثمارات ضخمة في إنتاج السيارات الكهربائية مما يهدد عرض تسلا، رائدة هذه الصناعة.