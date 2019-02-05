«العربية للسيارات» تمنح أحد مشتري «رينو داستر» مكافأة نقدية

المصدر: دبي- البيان

قدمت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسة في «مجموعة عبد الواحد الرستماني»، الوكيل الحصري لسيارات «رينو» في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، مكافأة نقدية فورية، وقيمتها 50 ألف درهم، للفائز في حملة «رينو» الترويجية خلال مهرجان دبي للتسوق، السيد بروتفي س.آر ديفارنتي، وذلك بعد شرائه لسيارة «رينو داستر» جديدة من الشركة.

وتقدم «العربية للسيارات» لجميع عملاء «رينو»، مكافآت نقدية فورية، ضمن إطار هذه الحملة، حيث تمنح أحد عملائها فرصة أسبوعية للفوز بمكافأة نقدية قدرها 50 ألف درهم، بالإضافة إلى مكافآت نقدية أخرى لبقية العملاء، تبدأ من 2000 درهم، من خلال بطاقات امسح واربح.

ويعمل بروتفي س.آر ديفارنتي، وهو هندي الجنسية، مهندساً مدنياً في شركة «كونكارينت للمقاولات وصيانة المباني»، وقام بشراء سيارة «رينو داستر» الجديدة كلياً منذ أسبوعين فقط، وأعرب عن سعادته البالغة لفوزه بالمكافأة الكبرى، البالغة قيمتها 50 ألف درهم. قال: «هذه أول مرة أشتري بها سيارة، واخترت شركة لعربية للسيارات، لأنها تضمن لعملائها قيمة مجزية مقابل ما يدفعونه، وتقدم لهم خدمات متميزة». وتعد «العربية للسيارات»، شريكاً استراتيجياً لمهرجان دبي للتسوق منذ إطلاقه.