«الفطيم هوندا» تطرح عروضاً مبكرة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «الفطيم هوندا» عروضها الجديدة والمبكرة للعملاء السباقين إلى شراء سياراتها عبر مختلف صالاتها للعرض في الإمارات، لتخصهم بفرصة مثالية لاقتناء سيارة الأحلام.

ويتيح العرض للعملاء شراء سيارة «هوندا سيفيك» الأنيقة والحديثة مقابل سعر يبدأ من 69900 درهم، أو الطراز الأكثر مبيعاً لدى الشركة سيارة سيدان متوسطة الحجم «هوندا أكورد» ابتداءً من 89900 درهم.

وبالإضافة إلى ذلك، تتيح «الفطيم هوندا» خطة تقسيط من دون فائدة لمدة 5 سنوات، مع ضمان لمدة 5 سنوات على عدد كيلومترات غير محدود، إضافة إلى خدمة المساعدة على الطريق لجميع السيارات الجديدة.

وقال إريك بينافينتي، المدير الإداري للمشاريع التجارية في شركة «الفطيم هوندا»: «لا تقتصر جهودنا على توفير سيارات رائدة للعملاء، إنما نسعى كذلك إلى منحهم أفضل العروض».