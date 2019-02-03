«جنرال موتورز» تعتزم تسريح 4 آلاف عامل

المصدر: نيويورك - أ ف ب

تعتزم شركة «جنرال موتورز لتصنيع السيارات» تسريح نحو 4 آلاف من العاملين لديها بموجب خطة إعادة هيكلة أعلن عنها أواخر العام الماضي، وفق ما ذكر مصدر قريب من الملف.

تأتي عملية التسريح ضمن خطة لخفض النفقات أعلنت عنها «جنرال موتورز» في نوفمبر 2018 تقضي بخفض القوة العاملة بنسبة 15% وإغلاق سبع منشآت، بينها خمس في أمريكا الشمالية.

لكن وسائل الإعلام قدرت أن يصل العدد الإجمالي لمن سيخسرون عملهم نحو 14 ألفاً، ممن يعملون وفق عقود فردية أو المنتمين إلى نقابات. وقالت «جنرال موتورز» إن الخطوة التي تعرضت لانتقادات من سياسيين أمريكيين وكنديين، يمكن أن توفر عليها ستة مليارات دولار. ولم تقدر الشركة عدد العمال الذين قد يتم تسريحهم بشكل غير طوعي.

ورفض متحدث باسم «جنرال موتورز» التعليق على الخبر.