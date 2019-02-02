تراجع مبيعات شركات السيارات الكورية

المصدر: سيئول - دب أ

تراجعت مبيعات السيارات من شركات صناعة السيارات الخمس في كوريا الجنوبية بنسبة 5.5% الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب ضعف الطلب الخارجي، حسبما أظهرت بيانات هذه الشركات.

وباعت شركات صناعة السيارات الخمس، وهي: هيونداي موتور، وكيا موتورز كورب، وجي إم كوريا، ورينو سامسونغ موتورز، وسان سانج يونج موتور، ما مجموعه 586039 سيارة في يناير، بانخفاض عن 620175 وحدة تم بيعها قبل عام، وفقا لبيانات المبيعات الصادرة عن هذه الشركات.

وتأثر الرقم الإجمالي للمبيعات بضعف الطلب في الأسواق الرئيسية، مثل الصين والولايات المتحدة، وهما أكبر سوقين للسيارات في العالم، بحسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.

وارتفعت المبيعات في السوق المحلي 5ر4% إلى 117464 سيارة في الشهر الماضي من 112452 وحدة العام الماضي. لكن المبيعات في الأسواق الخارجية تراجعت بنسبة 7ر7%.