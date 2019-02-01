سيارات كهربائية من «أودي» للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس

المصدر: دبي- البيان

وفرت أودي سيارات مستدامة للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، الذي اختتمت فعالياته مؤخراً باعتبارها الشريك الحصري لتقديم خدمة التوصيل للضيوف المشاركين.

وقدمت شركة أودي أسطولاً مكوناً من 50 سيارة Audi e-tron لاستخدامها خلال الاجتماع السنوي. وجميع السيارات كهربائية بالكامل؛ أي أنها تعمل بالطاقة النظيفة، ومن خلال حاويات الشحن المتنقلة، تعرض الشركة إمكانية استعمال البطاريات المستعملة للسيارات الكهربائية.

وأكّد برام شوت رئيس مجلس إدارة «أودي إيه جي»: في نسخة هذا العام من المنتدى الاقتصادي العالمي، تمكننا من إبراز وجهة نظرنا المتعلقة بالسيارة الكهربائية العملية، وأتحنا فرصة تجربتها مباشرة لكثير من الأشخاص.