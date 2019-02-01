تراجع مبيعات «تويوتا بريوس» لصالح «تسلا»

المصدر: نيويورك - د ب أ

شهدت مبيعات شركة تويوتا اليابانية تراجعاً خلال عام 2018، وسط تزايد شعبية شاحناتها وتراجع شعبية سياراتها، إلا أن مبيعات سياراتها الهجينة (بريوس) تراجعت بنسبة 19%.

واتضح أن سبباً غير متوقع هو المسؤول عن تراجع مبيعاتها.

ووفقاً لجيم لينتز، المدير التنفيذي لـ«تويوتا موتورز نورث أمريكا»، بلغ معدل هروب عملاء تويوتا إلى العلامات التجارية الأخرى حوالي 9%، ونصف هذه النسبة تقريباً بسبب انتقال مالكي بريوس إلى تسلا، وفقاً لموقع (موتور تريند) الإخباري المعني بأخبار السيارات.

وعلى الرغم من أن بريوس لا تعد منافساً مباشراً لأي سيارة تنتجها شركة تسلا، إلا أن صانع السيارات الأمريكي قد وضع المزيد من الخيارات الخضراء في السوق.