مركز «الغرير» يستضيف معرضاً لسيارات الدفع المعدّلة

المصدر: دبي - البيان

شهد مركز «الغرير» استضافة معرض «أوفرودرز» لسيارات الدفع الرباعي المخصصة للطرقات الوعرة والمعدلة بالتعاون مع نادي UAE Offroaders، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقدم المعرض 40 سيارة مختلفة معدلة خصيصاً لعشاق هذه المغامرات وحصرياً في مركز «الغرير».

شمل معرض «أوفرودرز» موسيقى حية وألعاباً ممتعة للأطفال وهدايا مجانية، بالإضافة إلى منافسة شيّقة لجميع زوار المركز والحضور. وتم اختيار أفضل 5 سيارات معدلة وفقاً لفئات محددة وتضم فئة التخييم، وروعة القديم، وملك العرض، والسيارة العائلية، وملكة العرض.

وبالإضافة إلى الدخول المجاني للمعرض، قدم مركز «الغرير» لزواره الفرصة لتجربة العالم الديناميكي لمغامرات الطرق الوعرة، بالإضافة إلى عروض تجريبية مجانية. ويعكس هذا الحدث استراتيجية مركز الغرير في استحداث منهجية جديدة في عالم التجزئة من خلال دمج العروض المميزة مع تجارب أسلوب حياة مبتكرة للمتسوقين.