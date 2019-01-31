«فولكسفاغن» الأكثر مبيعاً

المصدر: طوكيو - د ب أ

أبقت شركة فولكسفاغن ايه جي الألمانية لصناعة السيارات على تصدرها لقائمة شركات صناعة السيارات الأكثر مبيعاً خلال العام الماضي.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن فولكسفاغن أعلنت مطلع هذا الشهر أن مبيعاتها بلغت 8. 10 ملايين سيارة خلال العام الماضي.

ونقلت «بلومبرغ» عن شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات القول في بيان: إن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 2 % العام الماضي لتسجل 6. 10 ملايين سيارة، وأرجعت ذلك إلى الطلب خارج سوقها المحلي. وكانت فولكسفاغن قد احتلت صدارة المبيعات منذ 2016، بعدما تفوقت على تويوتا.

ويرجع احتفاظ فولكسفاغن بصدارة المبيعات إلى أن طريقة تعاملها مع التباطؤ في قطاع السيارات أفضل من المنافسين، إضافة إلى موقعها الجيد في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم.