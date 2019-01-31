«رولز رويس جوست» تخدم كبار زوار مطار دبي

المصدر: دبي - البيان

انضمّت سيارة من طراز رولز- رويس جوست إلى أسطول السيارات المخصص لنقل الركاب من قاعة المجلس لكبار الشخصيات، والواقع في المبنى رقم 3 من مطار دبي الدولي. سلّم السيارة المركز الميكانيكي للخليج العربي، الوكيل المعتمد لرولز-رويس موتور كارز في دبي والشارقة والمناطق الشمالية.

وتحرص خدمة المجلس لكبار الشخصيات على أن يكون انتقال الركاب إلى رحلتهم بأعلى مستويات الفخامة والراحة، وتوفير أفخم القاعات وأكثرها رقياً. وتُعتبر رولز-رويس جوست مصدر إلهام لأصحاب النجاحات الباهرة في الشرق الأوسط كما في العالم، وسوف تُستخدم هذه السيارة لنقل كبار الشخصيات والمشاهير من المجلس إلى الطائرة.

وقال ممدوح خيرالله، المدير العام للمركز الميكانيكي للخليج العربي- رولز-رويس موتور كارز: «تمثّل هذه الشراكة إنجازاً جديداً على صعيد السفر الراقي».

وقال جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي: «إنها خطوة طيبة من رولز-رويس، سوف تشكل إضافة نوعية للخدمات التي نوفرها لشريحة كبار الشخصيات من المسافرين عبر مطار دبي الدولي».