إيرادات قياسية لمركبات فولفو

المصدر: ستوكهولم - د ب أ

أعلنت شركة «فولفو» السويدية لصناعة المركبات الثقيلة أنها حققت إيرادات قياسية عام 2018 المنصرم، ونمواً قوياً في الربع الأخير منه. وقال المدير التنفيذي للشركة، مارتن لوندستيدت، إن إيرادات العام بأكمله، التي بلغت 391 مليار كرونة (1. 43 مليون دولار) ارتفعت بنسبة 17% مقارنة بعام 2017، وكانت أعلى نسبة في تاريخ مجموعة فولفو.

وذكرت الشركة أن الطلب القوي في العديد من الأسواق، بما فيها أوروبا والولايات المتحدة، ساعد على زيادة الأرباح والمبيعات. وارتفع صافي المبيعات في الربع الأخير من العام الماضي، والمعدل وفقاً لتحركات العملة والوحدات الواردة والمباعة، بنسبة 10% لتصل إلى ما يقرب من 106 مليارات كرونة.