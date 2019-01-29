«نيسان» تكشف عن أجور تنفيذيين كبار

المصدر: طوكيو ــ رويترز

قالت نيسان موتور، أمس، إنها تتعاون مع تحقيق لجنة البورصات والأوراق المالية الأمريكية بعد تقرير يفيد بأن اللجنة تحقق في إفصاحات الشركة اليابانية بشأن أجور مسؤولين تنفيذيين.

واتهمت نيسان رئيس مجلس إدارة الشركة السابق كارلوس غصن، الذي ألقي القبض عليه في 19 نوفمبر بارتكاب مخالفات مالية.

واتهم مدعون نيسان وغصن بعدم الإفصاح عن دخله بالكامل. وينفي غصن الاتهامات.

ونقلت بلومبرغ عن مصادر، أن اللجنة تبحث ما إذا كانت الشركة تطبق إجراءات مناسبة لمنع مدفوعات غير ملائمة.

وأكد متحدث باسم نيسان، أن شركة صناعة السيارات تلقت استفساراً من اللجنة الأمريكية دون الكشف عن تفاصيل.