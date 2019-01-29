نظام لشحن وصفّ السيارات الكهربائية

المصدر: سيؤول ــ البيان

كشفت «كيا موتورز» عن مقطع فيديو يستعرض مفهوم «نظام خادم المواقف الآلي» الذي يقوم بقيادة السيارة الكهربائية إلى مواقف السيارات وصفها بالإضافة إلى شحنها لاسلكياً.

وسيوفر النظام الجديد المزيد من الراحة لأصحاب السيارات الكهربائية الذين يواجهون مشكلة الازدحام عند صف أو شحن السيارة نتيجة ازدياد أعداد السيارات الكهربائية . ويقوم النظام الذي يتلقى أمر الشحن عن طريق الهاتف الذكي، بتوجيه السيارة أوتوماتيكياً إلى أقرب نقطة شحن لاسلكي متوفرة، وعندما يتم شحنها بالكامل يقوم بقيادتها إلى موقف الصف المتاح لتتمكن السيارات الأخرى من استخدام نقطة الشحن. وعند استدعاء السائق للسيارة، تعود بشكل ذاتي إلى مكان تواجده. وتدرس «كيا» تسويق هذه التكنولوجيا مع إطلاق المستوى الرابع من السيارات ذاتية القيادة بحلول 2025. وتخطط الشركة لنشر أنظمة القيادة الذاتية في عدد من المدن الذكية بدءاً من 2021.