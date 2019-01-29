مشروع صيني لسيارات الطاقة

المصدر: بكين ــ رويترز

قالت ديدي تشو شينغ الصينية إنها أسست مشروعاً مشتركاً مع بكين إلكتريك فيكل، الوحدة التابعة لبايك المملوكة للدولة، للعمل في مشاريع سيارات الطاقة الجديدة والذكاء الصناعي.

وقالت ديدي، أكبر شركة لتطبيقات نقل الركاب في الصين إن المشروع المشترك، بايك-شياوجو نيو إنرجي أوتو تكنولوجي، يهدف إلى تطوير «أنظمة الجيل القادم من السيارات المتصلة».

وهذا أول مشروع مشترك بين ديدي وبايك، التي تريد التوقف عن بيع السيارات التي تعمل بالبنزين بحلول 2025 في الوقت الذي تحول فيه الصين القطاع صوب السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة.

ويأتي المشروع المشترك في الوقت الذي تنمو فيه سوق السيارات الصينية العاملة بالطاقة الجديدة سريعاً حتى مع تباطؤ سوق السيارات عموماً بالبلاد.