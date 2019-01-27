نظام يتيح التواصل بين المشاة والسيارات ذاتية القيادة

المصدر: لندن - وكالات

توصلت إحدى الشركات إلى حل لمشكلة المخاوف المرتبطة بانتشار السيارات من دون سائق، حيث إن تصرفاتها من الصعب التنبؤ بها، خاصة بالنسبة للمشاة وراكبي الدراجات. وذكر موقع «ديلى ميل» البريطاني أن شركة طورت نظاماً يقوم بإخطار المشاة بالطريق الذي ستسلكه السيارة، ما يساعد على تطوير مستوى من الثقة في التكنولوجيا المستقلة.

يجرى تطوير النظام بواسطة قسم التنقل المستقبلي بالشركة، بالتعاون مع مجموعة من علماء النفس المعرفيين للقيام بعدد من التجارب لقياس نجاح أجهزة العرض في الإخطار بحدوث تغيير في الاتجاه أو السرعة.