«أودي» تحتفل في أبوظبي بإطلاق سيارة صديقة للبيئة

المصدر: أبوظبي- البيان

شارك مكتب أبوظبي للمؤتمرات، التابع لدائرة الثقافة والسياحة ــ أبوظبي، في إطلاق أحدث سيارات «أودي» الكهربائية على الساحة العالمية، وذلك خلال فعالية قيادة تجريبية فوق طرقات أبوظبي، أقيمت على مدى ديسمبر الماضي.وتعاون مكتب أبوظبي للمؤتمرات مع مدينة «مصدر» للمساهمة في تنظيم فعالية قيادة سيارة Audi e-tron، في الظهور الأول للسيارة الرياضية الكهربائية متعددة الاستخدامات على الطرقات العامة.

وأطلقت الشركة الألمانية، أول سيارة كهربائية بالكامل تدخل خطوط إنتاجها Audi e-tron، خلال سبتمبر الماضي.

وقال مبارك الشامسي مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تلتزم الدائرة وشركاؤها، بالاستدامة، التي تعتبر محوراً رئيساً في استراتيجيتنا. وتتماشى مشاركتنا في تنظيم أول فعالية إعلامية لقيادة سيارة Audi e-tron، واستضافتها في أبوظبي، مع أحد أركان رؤيتنا لتحقيق التميز في الاستدامة».