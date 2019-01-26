هوندا تُطلق سيارة HR-V لإكمال مجموعة «باور أوف 3»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «هوندا موتور»، عن إطلاق سيارة الكروس أوفر الأنيقة والجديدة كلياً HR-V خلال فعالية حصرية استضافتها العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وشهدت الفعالية التي حملت عنوان «باور أوف 3» كشف النقاب عن النسخة المحدثة من طرازي CR-V وPilot الشهيرين مع تصميم جريء وجديد ومجموعة من الميزات المطورة، لتستكمل «هوندا» بذلك مجموعتها المميزة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتكمل «هوندا» مع طرح سيارة HR-V سيارات الفئة الأساسية من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ضمن مجموعة «هوندا»، وستتوفر السيارة التي تتسع لخمسة ركاب في دول التعاون وشمال أفريقيا.

تصميم جديد

ويدخل الطراز الجديد إلى السوق بصحبة الجيل الخامس المحدث من سيارة CR-V، وتتميز هذه السيارة بتصميم جديد ومقصورة داخلية أكثر فخامةً، إلى جانب باقة من الميزات الجديدة مثل «الباب الخلفي الكهربائي»، ومجموعة أخرى من التقنيات التي تهدف للحفاظ على المكانة الريادية التي تحتلها السيارة كمعيار صريح للتميّز في فئة السيارات الرياضية المدمجة متعددة الاستخدامات ذات الشعبية الواسعة.

وشهدت الفعالية أيضاً استعراض الطراز الثالث والأخير الذي يكمل مجموعة «باور أوف 3»، والذي يتمثل بسيارة «هوندا Pilot 2019» التي خضعت لعملية إعادة تصميم وهندسة واسعة النطاق.

وشهدت هذه العملية إجراء لائحة طويلة من التحسينات على سيارة «هوندا» الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الثمانية مقاعد، والتي حصدت الكثير من الجوائز، مع تغييرات تشتمل على تصميم أكثر قوةً للواجهة الأمامية وخيار إضافة الباب الخلفي الكهربائي الجديد، إلى جانب عمليات تحديث كبرى لتكنولوجيا «السيارة المتصلة» المتوفرة مع النموذج الجديد من شاشة عرض النظام الصوتي.