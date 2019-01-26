المسعود للسيارات تكشف النقاب عن «إنفينيتي QX50»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «المسعود للسيارات»، الموزع الحصري لسيارات «إنفينيتي» في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن طرحها سيارة «إنفينيتي QX50» الجديدة كلياً، والتي تم تصميمها لتلبية احتياجات عملاء السيارات عالية الأداء ورغبتهم باقتناء أحدث ما أنتجته تكنولوجيا صناعة السيارات.

وتتوفر سيارة «إنفينيتي QX50»، التي تحتوي على محرك «VC-تيربو»، وهو أول محرك بنسبة الضغط المتفاوت لسيارات الإنتاج في العالم، من خلال صالات عرض «المسعود للسيارات».

وبسعر يبدأ من 171,000 درهماً لنسخة (QX50 LUXE)، فيما يمكن الحصول على أعلى مستويات الراحة والتصميم والتكنولوجيا في النسخة المميزة (QX50 Autograph) وبسعر 245,250 درهماً شاملاً ضريبة القيمة المضافة.

ويوفر المحرك «VC-تيربو» الأداء القوي والمقنع لمحرك 6 أسطوانات مع ميزة توفير استهلاك الوقود لمحرك الأربع أسطوانات، ما يتيح الاستفادة من أداء بقوة 268 حصاناً وعزم دوران 380 نيوتن متر عند 4.400 دورات في الدقيقة.

الدفع الذكي

وتشتمل «إنفينيتي QX50» على نظام الدفع الذكي بكامل العجلات، بالإضافة إلى باقة تقنيات «مساعد السائق» (Drive Assist)، التي تستجيب بشكل فوري مع أوضاع القيادة الصعبة، حيث تدعم السائقين بمجموعة من مزايا المساعدة في القيادة، ما يمكّنهم من السيطرة الكاملة على السيارة وفي كافة الظروف.

أما هيكل السيارة الخارجي ذو الكفاءة الانسيابية فحافظ على لمسات تصميم السيارتين (QX50 Concept) و(QX50 Inspiration)، وهو ما يضيف تفسيراً جديداً لمفهوم التصميم المميز من «إنفينيتي»، الذي يعرف بـ «الأناقة الساحرة»، ضمن فئة السيارات الرياضية.