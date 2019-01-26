الإطار الأعلى كفاءة يخفّف استهلاك الوقود

المصدر: دبي - البيان

طالب المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة» المواطنين والمقيمين بالتأكد من بطاقة كفاءة الطاقة لإطارات السيارات عند الشراء، وبشراء الإطار الأعلى كفاءة.

وأوصى «كفاءة» بالعناية بقراءة «بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات» عند الاختيار، لأنها وضعت وفق أسس علمية، وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.

وأوضح أن كفاءة الطاقة في الإطارات تعرف بـ«مقاومة الدوران»، فكلما زادت مقاومة الدوران لإطار ما، زاد أثره على استهلاك المركبة للوقود، والعكس صحيح، إذ إن الإطار ذي مقاومة الدوران العالية يحتاج إلى قوة أكبر من المحرك لتخطي تلك المقاومة، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك وخفض أداء السيارة.

وأضاف: مصطلح «التماسك على الأسطح الرطبة» هو قياس قدرة الإطار على التماسك على سطح رطب أو مبلل، ويستخدم معامل التماسك على السطح الرطب مقياساً وقائياً إلى جانب معامل مقاومة الدوران.

وتحتوي «بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات» على المعلومات التالية: اسم الشركة الصانعة باللغة العربية والاسم التجاري للإطار، ومقاس الإطار وقطر العجلة وبنية الإطار (Radial Bias - Diagonal)، واستخدام الإطار، ومعامل الحمل، ومعامل السرعة، إضافة إلى معلومات إضافية يمكن للشركة الصانعة إضافتها لغرض تسويق الإطار.