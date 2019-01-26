وكالات السيارات تطرح عروضاً مبتكرة لإنعاش القطاع

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

تسعى العديد من وكالات السيارات في الدولة، إلى زيادة مبيعاتها، من خلال طرح عروض مبتكرة، تتجاوز التخفيضات السعرية، إلى تحمّل الضريبة، إلى جانب تقديم عروض تشمل تمديد فترات الضمان، وعقود الصيانة المجانية، والتأمين والتسجيل المجاني، وغيرها.

وقال خبراء وعاملون في قطاع السيارات، إن وكالات السيارات تحاول الابتكار في العروض، وعدم الاقتصار على سياسة تخفيض الأسعار، بهدف استقطاب شريحة أكبر من المتعاملين، مشيرين إلى أن زيادة العروض الترويجية في الوقت الراهن، تمثل أهمية كبيرة، خصوصاً في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، مع استهداف الحصول على حصص أكبر، عبر زيادة تنافسية العروض.

وبهدف تعويض فترات الركود الماضية، التي سيطرت على الأسواق. ومن جهته، قال عرفان تانسل الرئيس التنفيذي لشركة المسعود للسيارات، إن الشركة قامت خلال الفترة الماضية، بإطلاق العديد من العروض على العديد من العلامات التجارية التي لديها وكالة حصرية، مثل «نيسان» و«رينو» و«إنفينيتي»، وتمثلت العروض في شراء السيارات بأقساط شهرية منخفضة، إلى جانب التأمين.

وخدمات الصيانة مجاناً، فضلاً عن تقديم خصومات نقدية على سيارات أخرى.

زيادرة الخيارات

وقال غسان ناصر مدير «هيونداي» و«جينيسيس» في مؤسسة جمعة الماجد، إن تركيزنا ينصب خلال الفترة المقبلة، على تعزيز تجربة العملاء، وزيادة الخيارات التي نوفرها لهم، من أجل تحقيق مستوى أعلى من النمو في المبيعات، والاستحواذ على حصة سوقية أعلى في العام الجاري.

مشيراً إلى أن مؤسسة جمعة الماجد، توفر 13 موديلاً ضمن تشكيلة سيارات هيونداي، الأمر الذي يساعد على تلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، من سيارات السيدان والموديلات الرياضية ومتعددة الاستخدامات، حيث تشتمل التشكيلة ذاتها أيضاً، على موديلين هجينين، وسيارة كهربائية واحدة.

قال أحمد ممدوح خبير السيارات، إن استمرار شركات ووكلاء السيارات في طرح عروض جديدة، وخصومات على الأسعار، سيسهم بشكل كبير في زيادة المبيعات خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في فترات المواسم، والتي تشمل شهر رمضان وأشهر الصيف، إذ عادة ما تشهد تلك الفترة، قفزة كبيرة في المبيعات، تتخطى 10 %، في ظل الإقبال الكبير على المستهلكين لاقتناء سيارات جديدة بأسعار جيدة.

قيمة مضافة

وأطلقت شركة الماجد للسيارات، وكلاء «كيا موتورز»، خلال مهرجان دبي للتسوق هذا العام، عروضاً خاصة على مجموعة موديلاتها الجديدة لعام 2019. وتوفر شركة الماجد للسيارات، وكيل «كيا» المحلي، باقات خاصة ذات قيمة مضافة على مجموعة سيارات السيدان والسيارات العائلية والرياضية، التي تشتهر بتصاميمها العصرية الأنيقة.

وجودتها الحائزة العديد من الجوائز. وتشمل هذه الباقات، توفير ضمان مجاني، وعقد خدمات لمدة تصل إلى 3 سنوات تبعاً للطراز والتجهيزات الخاصة. ويشمل عرض سيارة سورينتو الرياضية ذات السبعة مقاعد، تأميناً مجانياً لمدة سنة، مع عقد صيانة مجاني لمدة ثلاث سنوات. وتتوفر باقات مماثلة لسيارات الركاب الممتازة، بما في ذلك «كادينزا»، و«سول»، وسيارة الدفع الرباعي الكبيرة «موهافي».

وأطلقت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسة في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات «نيسان» في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، حملتها الجديدة «وقود مجاني من نيسان لمدة عام».

وتتيح الحملة لكل عميل يشتري سيارة نيسان جديدة، الحصول على بطاقة وقود مسبقة الدفع لمدة عام كامل، تغطي مسافة 10,000 أو 20,000 أو 40,000 كيلومتر، تبعاً للطرازات التي يتم شراؤها. وبالإضافة إلى ذلك، يحصل العملاء أيضاً على قسائم تتيح لهم فرصة الفوز بواحدة من 36 سيارة نيسان، ضمن سحوبات نيسان الكبرى، التي تقام خلال مهرجان دبي للتسوق.