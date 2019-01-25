«الفطيم تويوتا» تطلق أول بطاقة مسبقة الدفع في قطاع السيارات بالمنطقة

استهلت «الفطيم تويوتا» السنة الجديدة بالإعلان عن طرح أول بطاقة مسبقة الدفع في قطاع السيارات بالمنطقة بالشراكة مع «بنك نور»، «ماستركارد» و«بطاقة فليكس- إي».

وتتيح بطاقة مكافآت تويوتا الفرصة للعملاء للاستفادة من عروض ومزايا تشمل استرداد مبلغ نقدي يصل إلى 10,000 درهم عند شراء سيارة تويوتا. ويمكن استخدام البطاقة في مراكز صيانة تويوتا وقائمة واسعة من علامات الفطيم التجارية وغيرها من المحلات التجارية في دولة الإمارات.

وسيكون بمقدور العملاء المستفيدين من البطاقة الحصول على مزايا عديدة، بما في ذلك خصم بنسبة 25% على جميع قطع الغيار و20% على أجرة العمل، وخصم بنسبة 10% على مجموعة مختارة من الأكسسوارات، وكذلك 10% على نظام الترفيه للمقاعد الخلفية في طرز مختارة من تويوتا، بالإضافة إلى المزيد من المزايا الرائعة التي ستضاف لاحقاً.

وقال سعود عباسي، مدير الإدارة العامة للفطيم تويوتا: «فخورون بكوننا أول شركة في المنطقة تقدم عرضاً للبطاقات مسبقة الدفع في قطاع السيارات. وسنعمل على استكشاف طرق جديدة لضمان استمرارنا في تقديم أفضل قيمة ممكنة عندما يتعلق الأمر بشراء سيارة تويوتا».

وقال كاظم علي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في نور بنك: «يفخر «بنك نور» بدعم هذه المبادرة التجارية الأولى من نوعها المقدمة من «الفطيم تويوتا» بهدف تعزيز رضا العملاء. ونؤكد على التزامنا بتوفير حلول مصرفية رائدة في السوق، والمساهمة بشكل إيجابي في طرح منتجات مالية مفيدة في الإمارات». دبي- البيان