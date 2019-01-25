استقالة كارلوس غصن من رئاسة «رينو»

المصدر: باريس - د ب أ

أكدت مصادر مطلعة بشركة رينو الفرنسية للسيارات أمس في باريس استقالة رئيس الشركة، كارلوس غصن، المسجون حالياً في اليابان، من رئاسة الشركة وبذلك أكدت الشركة تصريحاً سابقاً لوزير المالية و الاقتصاد الفرنسي برونو لي مير، بهذا الشأن.

وكان ممثلو الادعاء في طوكيو قد ألقوا القبض على غصن في 19 نوفمبر الماضي بتهمة إخفاء جزء من دخله عن السلطات الضريبية في اليابان، وكذلك تم إلقاء القبض على جريج كيلي، الذي كان بمثابة ساعده الأيمن، للاشتباه في التواطؤ معه.

ووجه ممثلو الادعاء اتهامات إلى غصن وكيلي ونيسان في ديسمبر بإخفاء مبالغ كبيرة من دخله عن السلطات الضريبية في اليابان من 2011 إلى 2015. يشار إلى أن غصن، الفرنسي البرازيلي،اللبناني الأصل، هو مهندس التحالف بين شركتي رينو الفرنسية ونيسان و ميتسوبيشي اليابانيتين. وتولى غصن عام 1999 رئاسة نيسان، قادماً من رينو، وذلك لانتشال نيسان من أزمتها ثم أصبح غصن رئيساً لرينو 2005.