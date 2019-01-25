إقبال على السيارات الألمانية في كوريا الجنوبية

المصدر: سيئول - د ب أ

ارتفعت قيمة مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية 9.9% سنوياً خلال 2018 إلى 17.47 تريليون وون (15.49 مليار دولار)، بفضل الطلب القوي على السيارات الألمانية.

وبلغ إجمالي مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية، صاحبة رابع أكبر اقتصاد في آسيا، خلال العام الماضي 260705 سيارات، بزيادة 12% عن العام السابق.

وأشارت بيانات اتحاد مستوردي وموزعي السيارات في كوريا الجنوبية إلى أن الطلب القوي على السيارات الألمانية، التي تنتجها شركات «مرسيدس بنز» و«أودي» و«فولكسفاجن»، قد أسهم في نمو مبيعات السيارات المستوردة ككل.

وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن حصة السيارات المستوردة من إجمالي مبيعات السيارات في البلاد بلغت العام الماضي 16.7% مقابل 15.23% من إجمالي المبيعات في 2017.