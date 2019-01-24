هل تبديل زيت السيارة مهم في الشتاء؟

المصدر: د ب ا

أوصت الهيئة الألمانية للفحص الفني بالتأكد من مستوى زيت المحرك بانتظام خلال فصل الشتاء أيضاً، حفاظاً على المحرك أطول فترة ممكنة.

وأوضحت الهيئة أنه يُفضل فحص مستوى الزيت مرة كل شهر إذا كانت معدلات السير منخفضة وقبل رحلات السفر الطويلة.

ويراعى عند الحاجة إلى إعادة ملء الزيت الالتزام بالكمية الصحيحة، لأن الكمية الزائدة يمكن أن تضر بعناصر إحكام المحرك، وتتسبب في تكون الرغوة، وإزالة طبقة التزليق.

وبوجه عام يكون المستوى الصحيح بين علامتي الحد الأدنى والأقصى، على عصا القياس، ما لم يُذكر خلاف ذلك في دليل التشغيل.

ويُقاس مستوى الزيت عندما يكون المحرك بارداً أو الانتظار خمس دقائق بعد إيقاف تشغيله حتى يهبط الزيت مرة أخرى إلى أسفل، ما لم يُنصّ على خلاف ذلك.