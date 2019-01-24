المدينة المستدامة تستضيف ملتقى السيارات الكهربائية

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

تستضيف المدينة المستدامة، أول مجتمع مستدام قيد التشغيل بالكامل في منطقة الشرق الأوسط، الملتقى النهائي لقافلة السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط 2019، وهي أكبر رحلة للسيارات الكهربائية في المنطقة من تنظيم «غلوبال إيفرت».

وضمت قافلة السيارات الكهربائية أكثر من 60 سائقاً خاضوا تجربة حافلةً بالمغامرات في اجتياز 2000 كم على مدى 8 أيام في دولة الإمارات وسلطنة عُمان لتتكلل جولتهم في المدينة المستدامة بتسليط الضوء على أهمية السيارات الكهربائية.

سيتم اختتام رحلة قافلة السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط 2019 باحتفال بهيج يتبادل فيها المشاركون خبراتهم، حيث ستُتاح للزوار فرصة اختبار قيادة مجموعة متنوعة من السيارات الكهربائية مثل «رينو زوي»، و«شفروليه بولت»، و«تيسلا» طراز «إس» و«إكس»، بالإضافة إلى «السكوتر» الكهربائي.

وقال فارس سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة «دايموند ديفلوبرز»، المطوّر العقاري لمشروع «المدينة المستدامة»: «سنواصل دعم المبادرات التي تساعد على تحويل مشهد الاستدامة، وتشجع مفهوم «العيش الأخضر» في جميع جوانب الحياة. ونحن في المدينة المستدامة لم ندخر جهداً في الترويج للسيارات الكهربائية وإنشاء محطات لشحنها، الأمر الذي يعكس دعمنا للرؤية الخضراء لدولة الإمارات و«خطة دبي 2021» لتعزيز مكانة دبي كمدينة ذكية ومستدامة ترتقي بحياة جميع قاطنيها».