«كونا» تنال لقب أفضل مركبة في أمريكا 2019

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

فازت المركبتان الرياضيتان متعددتا الاستخدامات، كونا وكونا إلكتريك الكهربائية، من هيونداي بجائزة أفضل مركبة متعددة الاستخدامات في أمريكا الشمالية للعام 2019. التي تمنحها «جوائز السيارات والمركبات متعددة الاستخدامات والشاحنات في أمريكا الشمالية»، بناءً على اختيار لجنة التحكيم الإعلامية في الجوائز المرموقة ذات السمعة العالمية.

استخدام

وتُعدّ هذه المرة الأولى التي يفوز فيها طراز «كروس أوفر» متعدد الاستخدامات CUV من هيونداي بهذه الجائزة عن فئة أفضل مركبة متعددة الاستخدامات للعام. ويتم الإعلان عن الفائز في هذه الفئة سنوياً في معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات الذي يقام في مدينة ديترويت الأمريكية.

وسيلة

وحكَّم في الجوائز لدورة 2019 لجنة مستقلة من كبار الصحافيين والمحللين المقيمين في الولايات المتحدة وكندا. وكرّمت منظمة «السيارات والمركبات متعددة الاستخدامات والشاحنات في أمريكا الشمالية»، القائمة على الجوائز، أفضل السيارات والشاحنات والمركبات متعددة الاستخدامات منذ العام 1994. وضمّت لجنة التحكيم لهذا العام ممثلين عن 54 وسيلة إعلامية، بينهم إعلاميون من صحف ومجلات وقنوات إذاعية وتلفزيونية فضلاً عن كتاب أعمدة في مواقع إلكترونية وصحافيين غير متفرغين.