مشروع للبطاريات بين «تويوتا» و«باناسونيك»

المصدر: طوكيو - رويترز

تطلق تويوتا موتور وباناسونيك مشروعاً مشتركاً العام المقبل لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، بما يزيد ثقل واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات وصناعة البطاريات في العالم للتوسع في قطاع السيارات الكهربائية.

وقالت الشركتان في بيان مشترك يؤكد ما جاء في تقارير سابقة، إن تويوتا تملك 51 % في المشروع وباناسونيك النسبة الباقية.

والمشروع المشترك، الذي يعزز شراكة مبدئية في بطاريات الليثيوم أُبرمت بين الشركتين في أواخر عام 2017، يعكس هدف الشركات اليابانية المتمثل في أن تصبح لاعباً دولياً أكبر في قطاع البطاريات، وهو قطاع مهم لتطوير سيارات كهربائية في متناول اليد.

وستضم الشركتان جزءاً من المعدات ذات الصلة بالبطاريات وبعض المهندسين إلى المشروع المشترك. وستنقل باناسونيك أيضاً قدراتها الصناعية ذات الصلة بإنتاج البطاريات في اليابان والصين للمشروع. كما ستنقل الشركتان ثلاثة آلاف و500 موظف.