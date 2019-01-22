أودي أبوظبي تطلق عروضاً حصرية

المصدر: أبوظبي- البيان

طرحت أودي في أبوظبي والعين عرضاً حصرياً للراغبين في شراء أحد طرازات A5 و S5 وQ5 وSQ5، وسيتمكن الباحثون عن مركبات أودي المستعملة والمعتمدة من الحصول على خصومات هي الأكبر على الإطلاق، تشمل ضماناً لمدة سنة واحدة على الأقل وخيارات تمويل مخفضة.

كما سيحصل العملاء على مزايا تشمل باقة لخمس سنوات تشمل الخدمة والضمان والمساعدة على الطريق، إضافة إلى دعم 5% على الدفعة الأولى و تغطية ضريبة القيمة المضافة البالغة 5٪. إضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الاستفادة من برنامج استبدال سيارتهم الحالية، بغض النظر عن العلامة أو الطراز لشراء سيارتهم الجديدة.

وقال مارك أوستن، المدير العام لأودي أبوظبي: «تدعم أودي جميع مركباتها، وتركز عروضنا على منح العملاء فرصة الاستمتاع بالتصميم الرائد، والأداء البديهي، والمقصورة الداخلية المترفة».