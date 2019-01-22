«كيا تيلورايد 2020» تصل إلى الإمارات في أبريل

المصدر: دبي- البيان

من المنتظر أن تصل سيارة تيلورايد 2020 الجديدة كلياً إلى أسواق الإمارات في أبريل المقبل، وتعد السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الأكبر والأكثر تطوراً من «كيا موتورز أمريكا».

وقال سعد شهاب، نائب الرئيس للاتصالات التسويقية في شركة «كيا موتورز أمريكا»: تربعت تيلورايد على عرش سيارات كيا الرياضية متعددة الاستخدامات، وانتهجت لنفسها مساراً جديداً مع ظهورها للمرة الأولى خلال أسبوع نيويورك للموضة. وكانت فكرة مبتكرة لا تصدر سوى عن علامة واسعة الأفق مثل كيا أن تتعاون مع المصمم براندون ماكسويل لعرض سيارة تيلورايد قبل إطلاقها رسمياً في معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات خلال شهر يناير. ويتم تجميع سيارة «تيلورايد» الجديدة- والتي تتسع لثمانية ركاب- في منشأة الشركة بولاية جورجيا الأمريكية.