«نيسان» تدعم مشاركة الطاقة

المصدر: يوكوهاما- البيان

أتاحت شركة «نيسان» الفرصة لزوّار جناحها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES التجاري للتعرف على منظومة «نيسان للطاقة»، التي تعد جزءاً من نهج «التنقل الذكي من نيسان» الذي تتبناه الشركة، وهي رؤيتها نحو عالم متصل من خلال تقنيات جديدة تعتمد على تكنولوجيا البطاريات وتوليد الطاقة لتمكين مشاركة استهلاك الطاقة بين المركبات الكهربائية والمنازل.

استرخى زوار جناح «نيسان» في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية وتناولوا القهوة الماكياتو الطازجة المزيّنة بالرغوة على شكل صورة شخصية مع الاستمتاع بمشاهدة عمل منظومة «طاقة نيسان». يُذكر أن منصة صنعت المشروبات والمأكولات في جناح «نيسان» بالمعرض تُدار من خلال سيارة «نيسان ليف» بشكل كامل، والذي يسلط الضوء على دور هذه المنظومة ضمن «استراتيجية التنقّل الذكي» من «نيسان».