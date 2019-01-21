1.81 مليون سيارة حصيلة مبيعات أودي في 2018

المصدر: إنغولشتات- البيان

سلّمت أودي ما يقارب 1,812,500 سيارة إلى عملائها في مختلف أرجاء العالم خلال عام 2018، مسجلةً انخفاضاً يعادل 3.5% مقارنة بالعام الماضي. وانخفضت المبيعات في أوروبا بنسبة 13.6% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

واستبدلت أودي في القارة الأوروبية نحو ثلث السيارات التي سلمتها بعد إجراء تعديلات جوهرية على الطرز لسيارات A1 وA6 وA7 وQ3 منذ بداية العام. أما في الصين، فأكدت شركة السيارات، التي تتخذ من إنغولشتات مقراً لها، مكانتها المميزة كرائدة للسيارات الفاخرة الأكثر نجاحاً على مدار 30 عاماً على التوالي.

وصرّح برام شوت، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المؤقت لشؤون المبيعات والتسويق في «أودي إيه جي» قائلاً: «كما كان متوقعاً، أثبتت سنة 2018 أنها سنة حافلة بالتحديات بالغة الصعوبة في ظل أكبر حملة لتطوير الطرز والتقنيات في تاريخ أودي - ورغم أن التقييمات الإيجابية التي حصلت عليها أحدث الطرز تبيِّن بوضوح قوة علامتنا التجارية، إلا أننا نستعد لمواجهة التحديات الجديدة خلال العام الجاري».