«العربية للسيارات» تمنح أحد مشتري رينو جائزة 50 ألف درهم

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أضافت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في «مجموعة عبد الواحد الرستماني» والوكيل الحصري لسيارات «رينو» في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، المزيد من البهجة إلى حياة راجسكار بيلاي الذي اشترى سيارة رينو جديدة، وذلك مع فوزه بجائزة نقدية فورية قيمتها 50 ألف درهم كجزء من حملة «رينو» الترويجية خلال مهرجان دبي للتسوق.

ويعتبر بيلاي الفائز الأول بالجائزة الكبرى، في حين فاز العديد غيره بجوائز نقدية فورية تبدأ من 2,000 درهم مع شرائهم سيارات رينو جديدة خلال مهرجان دبي للتسوق. وتتيح حملة «رينو» الفرصة أمام جميع العملاء للفوز بجوائز نقدية فورية من خلال بطاقات امسح واربح.

وقال راجسكار بيلاي، وهو مواطن هندي يعمل مديراً لتطوير الأعمال في شركة «أورينتال للتجارة العامة»: إنني أحد عملاء رينو منذ عام 2013 حيث اشتريت سيارة داستر من شركة «العربية للسيارات»، وقد كانت سيارة رائعة لم تخذلني أبداً. لذا عندما حان الوقت لشراء سيارة جديدة، كنت على ثقة بأنني لن أجد شركة موثوقة مثل «العربية للسيارات» واخترت هذه المرة إحدى سيارات «رينو» أيضاً كونها توفر مستويات عالية من الأمان والموثوقية، وهما عاملان مهمان للغاية يجب على أي مشتر أخذهما بعين الاعتبار قبل شراء سيارة جديدة«.

وأضاف بيلاي: كنت في غاية السعادة عندما علمت بأني ربحت جائزة نقدية قدرها 50,000 درهم إمارتي من خلال بطاقة امسح واربح. ويعد هذا الأمر مفاجأة حقيقية بالنسبة لي على الرغم من معرفتي بأن فرصة ربح الجوائز النقدية متاحة لجميع عملاء رينو. أشكر العربية للسيارات على ذلك كله؛ فقد ساهمت سيارة رينو الجديدة في تحسين أسلوب حياتي بفضل تصميمها الأنيق وأدائها. وتحرص رينو على مكافأة جميع العملاء الذين اختاروا شراء سيارات رينو خلال مهرجان دبي للتسوق.