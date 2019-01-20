«تسلا» تعتزم استدعاء 14 ألف سيارة في الصين

المصدر: بكين - الوكالات

قالت الهيئة التنظيمية العليا للسوق في الصين إن «تسلا» ستستدعي أكثر من 14 ألف سيارة مستوردة من «موديل إس» في البلاد بسبب عيب في الوسائد الهوائية قد يتسبب في وفاة الركاب.

ويشكل الاستدعاء جزءاً من حملة واسعة النطاق على الوسائد الهوائية من صنع «تاكاتا»، والتي دخلت في صناعة حوالي 37 مليون سيارة من بينها علامات تجارية رئيسية مثل «تويوتا» و«فورد».

ويتسبب خلل فني في هذه الوسائد الهوائية في انفجارها وإحداث إصابات خطيرة ربما تصل إلى الوفاة، ويغطي استدعاء «موديل إس» في الصين السيارات التي تم تصنيعها في الفترة من فبراير عام 2014 إلى ديسمبر 2016.