«نيسان» تلاحق غصن لرد 8 ملايين يورو

المصدر: طوكيو - أ ف ب

أعلنت مجموعة نيسان اليابانية أمس أن رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن تلقى نحو 8 ملايين يورو في «دفعات مخالفة للأصول» من شركة مقرها هولندا مهددة بملاحقات لاستعادة الأموال.

وقالت نيسان إن غصن أبرم عقد توظيف شخصي مع «نيسان - ميتسوبيشي بي في» (إن إم بي في)، الشركة التي تم تأسيسها «بهدف استكشاف وتعزيز التضافر داخل تحالف نيسان - ميتسوبيشي موتورز».

وأضافت نيسان نقلاً عن تحقيقات مستمرة في اتهامات لغصن بمخالفات بموجب العقد تلقى نحو 7 ملايين و822 ألفاً و206,12 يورو (تشمل ضرائب) بشكل دخل ودفعات أخرى من «إن إم في بي».

وقالت المجموعة إن العقد تم توقيعه بدون استشارة المدير التنفيذي الحالي هيروتو سايكاوا أو المدير التنفيذي لميتسوبيشي موتورز أوسامو ماسوكو.

وأوضحت أن «نيسان تعتبر الدفعات التي تلقاها غصن من «إن إم بي في» ناشئة عن سوء سلوك وستدرس اتخاذ تدابير لاستعادة المبلغ من غصن».